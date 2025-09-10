Star Wars Outlaws får en Nintendo Switch 2-tuning med første oppdatering

HQ

Star Wars Outlaws Star Wars hadde ikke den sterkeste lanseringen da det kom ut for et drøyt år siden, og feil og ytelsesproblemer, i tillegg til problemer med stealth-mekanikken, gjorde at det som var ment å bli det første store Star Wars-spillet i en åpen verden, gikk gjennom med glans. Det holdt imidlertid stand lenge nok til at en gruppe rebeller hos Massive kunne lappe på alt og gi ut to utvidelser, som gjorde spillet mye mer avrundet og komplett.

Sist torsdag 4. september ble Nintendo Switch 2-versjonen av Star Wars Outlaws lansert, og til manges overraskelse har den vist seg å være en av de beste porteringene til Nintendos nye konsoll hittil, inkludert alt det utgitte innholdet. Men som med alle utgivelser er det alltid mindre feil å fikse, og nå har Massive gitt ut den første oppdateringen (Title Update 1) for Star Wars Outlaws på Nintendo Switch 2.

Det er egentlig bare noen få justeringer av oppdrag, der noen NPC-er ikke dukket opp som de skulle, og generelle ytelsesforbedringer. Det er en ganske kort lappnotat, og vi har gitt deg de fullstendige lappnotatene nedenfor :

Star Wars Outlaws - Nintendo Switch 2 Titteloppdatering 1 Patch Notes

Generelt gameplay



Løste flere problemer der NPC-er ikke ville spawne, f.eks. når du jaget Kay under "Crashed"-oppdraget på Toshara



Redusert sannsynligheten for at Kay setter seg fast når han beveger seg i omgivelsene



Forbedret gjemmested og deteksjon i høyt gress på Akiva



Diverse stabilitetsforbedringer og andre mindre feilrettinger



Grafikk



Forbedret visuell kvalitet når du beveger deg raskt gjennom verden eller bruker kikkert, med mindre "pop in"



Redusert flimring med røyk og belysning



Forbedrede skygger i utkanten av skjermen når du beveger deg i byer og på stasjoner



Forbedret kvalitet på blader, tøy og andre ting som slipper gjennom lys



Diverse andre små visuelle rettelser og forbedringer



Kamera

Fikset kamerabevegelser når man beveger seg gjennom visse objekter på visse måter med Kay

BRUKERGRENSESNITT



Fikset bildetyper for kontroller og retningsknappmeldinger når du bytter mellom Joy-Con og Pro Controller



Fikset at gadgetinventarets HUD ikke endrer størrelse når du bruker de forhåndsinnstilte skaleringsinnstillingene for håndholdte



Wild Card Story Pack



Løste et problem der NPC-er ikke ble uthevet når du brukte Nix til å plante et kort



En pirats formue Story Pack



Mynocks er nå synlige når de er festet til skipet ditt



Har du spilt Star Wars Outlaws, og kommer du til å gi Nintendo Switch 2-tittelen en sjanse?