Star Wars Outlaws floppet - Guillemot skylder på sviktende interesse for serien

Det gikk ikke helt etter planen for Ubisofts storbudsjett-tittel Star Wars Outlaws da den ble lansert i slutten av august i fjor. Til tross for mye hype før lanseringen, ble salget langt under de (svært) høye forventningene. Dette er noe Ubisofts administrerende direktør Yves Guillemot nylig ble spurt om av investorer under et møte, hvor han uttalte :

"Outlaws ble utgitt på et tidspunkt da merkevaren det tilhørte var i litt urolig farvann."

Interessant nok nevnte ikke Guillemot noen av spillets egne tekniske eller spillmessige problemer som mulige årsaker til dets dårlige prestasjoner. I stedet la han skylden på det han mente var en generell mangel på interesse for Star Wars-merkevaren da spillet ble lansert - og pekte på den lunkne mottakelsen av ulike TV-serier på den tiden, som for eksempel The Acolyte.

Hva synes du om Outlaws? Og er du enig med Guillemot i at det skuffende salget for det meste skyldtes at Star Wars rett og slett ikke var så hett lenger?