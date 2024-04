Star Wars Outlaws fokuserer på Han Solo i historietrailer

HQ

I kjent stil klarte ikke Ubisoft å holde noe hemmelig, så flere timer før dagens historietrailer ble det avslørt at Star Wars Outlaws slippes den 30. august. Det betyr heldigvis ikke at selve traileren skuffet.

For Star Wars Outlaws' nye trailer avslører en av grunnene til at Jabba the Hut har en viktig rolle i historien. Hovedpersonen Kay Vess og gjengen vil nemlig komme over en nedfrosset Han Solo i løpet av eventyret, samtidig som galaksens underverden prøver å ta full nytte av at imperiet er travelt opptatt med å kjempe mot rebellene.

Dermed virker det som om vi kan glede oss til en spennende historie mens vi fritt utforsker galaksens mange kriker og kroker fra og med den 30. august (27. august om du kjøper en av spesialutgavene).