Star Wars Outlaws har det høyeste markedsføringsbudsjettet av alle Ubisoft-spill

HQ

Star Wars lanseres neste måned, og vi visste allerede at det kom til å bli en av Ubisofts største utgivelser i 2024. Kay Vess 'åpne verdenseventyr ser ut til å gi oss Scoundrel-opplevelsen av drømmene våre, og det ser ut til at Ubisoft vil at så mange mennesker skal høre om det som mulig.

I en nylig inntjeningsrapport (som MP1st først rapporterte om) har Ubisoft gjort Star Wars Outlaws til et stykke historie for selskapet, ettersom det har den største markedsføringskampanjen for noe spill det har gitt ut så langt.

Ubisoft håper dette vil føre til en veldig sterk lansering for spillet, noe det selvfølgelig vil håpe på med hvert spill, men det ser ut til at mye kjører på Star Wars Outlaws å være en stor IP-suksess. Vi har hatt et par sjanser til å spille spillet nå, og du kan lese våre siste forhåndsvisninger på Star Wars Outlaws her og her, og sjekke ut intervjuet vårt nedenfor.