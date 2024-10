Star Wars Outlaws oppdatert med både feilrettinger og andre justeringer

HQ

Ubisoft har ikke lagt skjul på at Star Wars Outlaws ikke har solgt som forventet, og utvikleren Massive Entertainment sier at de er skuffet over anmeldelsene det har fått.

Det betyr imidlertid ikke at de gir opp, for Massive har allerede løst flere av problemene folk hadde med eventyret - og nå har de tatt tak i enda flere med utgivelsen av Title Update 1.2 (ca. fire gigabyte for konsoller og seks gigabyte for PC).

Massive skriver at "vi har fokusert på å forbedre kameraet på speederen din og dets responstid blant andre justeringer for å sikre at eventyrene dine blir jevnere og mer givende", og hele listen over alle nyhetene og forbedringene finner du på denne lenken.