Star Wars Outlaws-regissøren er ikke fornøyd med anmeldelsesresultatene

Star Wars Outlaws lanserte i forrige uke, og inntrykkene fra både spillere og kritikere er ute i det fri. I vår nettverksanmeldelse ga vi spillet en 8. En veldig god score, men totalt sett ligger Metacritic-scoren på 76.

Dette er ikke akkurat hva kreativ regissør Julian Gerighty håpet å se. I en samtale med GamesRadar åpnet han seg litt om mottakelsen av spillet. "Jeg er litt skuffet over Metacritic-tallet," sa han. "Selvfølgelig er anerkjennelse fra presse og kritikere veldig viktig for oss, men spillerne har virkelig fått med seg det vi har gjort."

Det føles rart å se på en gunstig Metacritic-score og føle seg skuffet, men vi antar at Gerightys forhåpninger bare var veldig høye for spillet. I andre skuffende nyheter ser det ut til at Star Wars Outlaws kanskje ikke selger så godt som håpet, ettersom Ubisoft-aksjene nådde sitt laveste nivå på ti år etter lanseringen av spillet.