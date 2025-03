Star Wars-sjefen synes det er "problematisk" at prosjektutviklingen er under så mye gransking

HQ

De fleste som følger med på utviklingen av film- og serieprosjekter på Star Wars har lagt merke til at det er mange prosjekter som avsløres for verden og deretter går helt i dvale. De fleste kommer ikke engang ut i det hele tatt, eller mangler fremdrift i årevis etter den formelle kunngjøringen.

Men selv om det er hun og teamet hennes som avslører disse prosjektene, synes hun det er "problematisk" at spesielt Star Wars -prosjekter blir gransket så mye av fansen. I et intervju med Deadline sier Star Wars -sjef Kathleen Kennedy dette :

"Det som er bekymringsfullt og frustrerende er at vår utvikling blir gransket, og jeg kjenner ikke til noe annet produksjonsselskap hvor utviklingen deres blir gransket på den måten. Det er veldig vanskelig for noe som helst å skje i Star Wars uten at et eller annet aspekt av det blir offentlig før du i det hele tatt ønsker at det skal bli offentlig. Så jeg antar at det å håndtere budskapet på en eller annen måte også er en utfordring, for selvfølgelig er det ikke alt vi setter i gang med å utvikle vi [kommer til å] lage. Det er ikke uvanlig. Vi ønsker å lage de tingene som vi føler er de beste. Vi ønsker å lage de tingene som, etter hvert som tiden går, føles relevante for det publikum reagerer på. Så det er en konstant diskusjon rundt det. Så ja, det er et vanskelig spørsmål, for mye av granskningen rundt Star Wars og negativiteten har handlet om utvikling. Vi kommer selvfølgelig til å utvikle mange forskjellige ting, med en forståelse av at ikke alt blir laget."

Igjen er det Kennedy og Disney selv som avslører disse prosjektene før et manus er ferdig eller prosjektet tilsynelatende har fått grønt lys.

Hva synes du om Kennedys uttalelse?