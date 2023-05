Star Wars: Skeleton Crew bekreftet å være åtte episoder lang

Andor skilte seg ut ved å være mye lengre enn vanlig for en live-action Star Wars-serie med 12 episoder i første sesong, og det er bekreftet at også andre sesong blir på 12 episoder. Vi er veldig takknemlige for dette, for Andor var helt utmerket, men det virker som om åtte episoder er gullstandarden når det gjelder live-action Star Wars-serier for Disney+.

HQ

Alle Mandalorian-sesongene har vært på åtte episoder, den kommende Ahsoka er på åtte episoder, og det samme gjelder for The Acolyte (som har premiere neste år og utspiller seg på slutten av High Republic-tiden). Og nå viser det seg at Star Wars: Skeleton Crew vil følge samme mønster med åtte episoder.

Selv om vi ikke vet så mye om denne serien ennå, sies det at det er noe fans av The Goonies vil like, der vi får følge en gruppe på fire barn som har gått seg vill i galaksen og prøver å komme seg hjem. Vi vet også at Jude Law spiller en viktig rolle. Serien har premiere senere i år på Disney+, så forhåpentligvis trenger vi ikke vente lenge på den første traileren.

Takk, ComicBook.com.