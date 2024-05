Star Wars: Skeleton Crew kommer i tide til jul

Bortsett fra noen sparsomme detaljer vet vi veldig lite om Star Wars: Skeleton Crew. Serien følger en gruppe barn som gjør en stor oppdagelse på hjemplaneten sin, noe som fører dem ut på en reise full av mysterier.

Jude Law og Kerry Condon skal spille hovedrollene i serien, og førstnevnte har beskrevet den som mer enn bare en barneserie. Vi får selv se hvordan Star Wars: Skeleton Crew står seg mot resten av TV-seriene i en galakse langt, langt borte, ettersom Collider rapporterer at vi får se serien en gang rundt jul.

Under et intervju bekreftet regissør Jon Watts at vi kan se Star Wars: Skeleton Crew i julesesongen. Inntil da har vi en annen Star Wars-serie å se frem til i The Acolyte, som utspiller seg før noen av hovedfilmene.