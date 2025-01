Star Wars: Skeleton Crew-skaperne er interessert i å lage en andre sesong

HQ

Skeleton CrewStar Wars: Skeleton Crew, den siste serien på Disney+ Star Wars, avsluttes i dag med sin åttende og siste episode. Serien har blitt ganske positivt mottatt, med en 91% Critic score på Rotten Tomatoes og en 80% Audience rating også, men Disney har aldri vist noe tegn på at vi vil se mer fra den unge samlingen av hovedpersoner og skaperne Jon Watts og Christopher Ford.

Så selv om dette er tilfelle, er det håp og interesse for at Skeleton Crew kommer tilbake for en andre sesong? I en samtale med TechRadar uttalte Watts og Ford at de gjerne vil komme tilbake til serien hvis det er etterspørsel etter det.

"Ja, vi ville sørge for at denne sesongen hadde en tilfredsstillende begynnelse, midtdel og slutt. Men hvis folk vil se mer Skeleton Crew, lager vi gjerne mer," sa Watts.

Ford utdypet deretter ved å legge til: "Vi drømmer om det [en andre sesong]. Vi har kommet opp med forskjellige muligheter, så man skal aldri si aldri."

Kunne du tenke deg å se en andre sesong av Skeleton Crew, eller er du fornøyd med de åtte episodene som har blitt sluppet så langt?