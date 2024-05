Star Wars Skeleton Crew viser frem sitt ensemble av helter

Her er en første titt på gjengen som vil utgjøre Skeleton Crew i den kommende Star Wars-serien med samme navn. En serie som beskrives som en klassisk oppveksthistorie i ekte 80-tallsånd, der Skull Crew møter Star Wars. Men med sterk vekt på at det ikke blir et barneprogram.

Synopsis for Skeleton Crew lyder som følger :

"En mystisk oppdagelse på deres tilsynelatende trygge hjemplanet og går seg vill i en merkelig og farlig galakse. Å finne veien hjem, møte usannsynlige allierte og fiender, blir et større eventyr enn de noen gang hadde forestilt seg"

De fire barnestjernene som spiller rollene sine, er Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith og Ryan Kiera Armstrong.

Er dette noe du gleder deg til?