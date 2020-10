Star Wars: Squadrons

Du ser på Annonser

Squadrons er det store, nye håpet for EA, da det ser ut til å presse mest mulig ut av Star Wars-lisensen. Etter å ha spilt gjennom enspillerdelen og dykket inn i flerspilleren før lanseringen denne uken, er jeg glad for å kunne rapportere at denne nye romskytteren er i ganske god form, selv om den ikke er så vass at den kan fullføre Kessel-ruten på mindre enn 12 parsec.

Aller først spente jeg meg fast for enspillerdelen. Gjennom 14 historiedrevne oppdrag (16 hvis du inkluderer den todelte prologen) blir spillerne invitert til å plassere én fot på hver side av det keiserlige skillet. Historien gir deg perspektivene til både den nye republikken (som i utgangspunktet er rebellalliansen med en fancy ny tittel) og imperiet. Historien er solid nok, men den kunne vært et strålende og nyansert dypdykk i menneskene som kjemper for begge disse fraksjonene og selv om det er underholdende øyeblikk her, føles det onde imperiet mer som et karikatur enn autentisk.

Dialogene som foregår mellom pilotene er faktisk det som klarer å bringe personlighetene til dine allierte mest frem. Mellom oppdragene henger du rundt i hangaren og snakker med NPCer, men her er det ingen dialogalternativer, du får bare en monolog fra ensomme karakterer eller må stå og se på to andre som har en samtale. Det er i og for seg greit, for enkelte av historiene som deles knytter seg tilbake til hendelser som vil være kjenninger for fansen, men fraværet av "frem og tilbake"-dialoger mellom deg og de andre gjør dette omtrent like interaktivt som en audiolog.

Enspillerdelen tok meg rundt 10-12 timer å fullføre, selv om jeg er sikker på at det finnes mennesker som vil fly gjennom den mye raskere enn det. Når det er sagt; skulle du gjennomføre alle sekundære mål, lytte til alle monologene fra alle karakterene mellom oppdrag og spille på tøffeste vanskelighetsgrad, vil du nok kunne utvide spilletiden en god del. Jeg synes den "normale" vanskelighetsgraden, med et standard pilotoppsett (som har noen nyttige funksjoner i brukergensersnittet som får deg til å sitte rett, ikke den mer simlignende stilen som gjerne appellerer til mer seriøse simuleringsfans) ga en ganske god og avrundet opplevelse, selv om det likevel var et par småseige sekvenser.

Historien setter deg til å fly i to forskjellige skvadroner; Vanguard (republikken) og Titan (imperiet). Hvert skip på tvers av begge fraksjoner har sin egen særegne følelse og spesifikke funksjoner. For eksempel er Tie Fighters og X-Wings gode allroundere som kan gjøre litt av alt, men begge fraksjonene har også interceptorer, bombefly og støttefartøy. Som i Elite er det enkelt å balansere skipssystemene etter dine umiddelbare behov. Skulle du f.eks. ta fyr og trenge mer futt i skjoldene eller motorene dine, kan du trykke på den aktuelle knappen og forbedre dette systemet. Likedan om du skulle stille opp til et frontalangrep, kan du overføre den ekstra kraften til laserne og gyve løs. Mellom oppdrag kan du også bytte ut en rekke skipssystemer for å gjøre skipet mer effektivt innen bestemte områder. Det virker som et godt balansert oppsett, hvor hvert nytt utstyr har fordeler og ulemper som du må veie opp tilsvarende.

Flerspillerdelen består av to moduser; en standard "deathmatch" kalt Dogfight og en mer strukturert modus kalt Fleet Battles. Jeg foretrakk simpelheten i "hundekampene", men Fleet Battles tilbyr et interessant taktskifte, spesielt om du havner på et godt lag som kommuniserer. Selv småsnakk utgjør en stor forskjell - ikke bare krydrer det innlevelsen, men det gir deg en taktisk fordel under spill. Deathmatch-modusen er superintensiv og jeg likte at du bare trenger å fokusere på kampenes grunnleggende punkter. På kort tid stupte jeg inn og ut av fare, stilte skudd opp på rekke og generelt følte meg som en ekte jagerpilot.

Fleet Battles beveger seg derimot gjennom ulike stadier, hvor du må balansere lagmoral med å treffe bestemte mål. Når moralen er høy kan du gå videre til de neste målene sammen med resten av laget ditt, noe som skaper en skikkelig "push and pull"-følelse i handlingen. Kampene er absolutt lengre i denne modusen, men de forskjellige stadiene i hvert spill gir det en unik flyt, selv om det noen ganger føles som om du blir holdt tilbake fra å angripe på egen hånd.

Det er et solid utvalg av steder med noen fantastiske kulisser og de beste blir gjenbrukt i flerspilleren, med detaljerte metallbaser som sklir inn i en bakgrunn av asteroider, og et område som er fullt av kule miljøeffekter. Selvfølgelig er det skipene som er de virkelige stjernene i dette showet og jeg likte veldig godt denne delen av spillet, alt fra det ikoniske designet til det detaljerte interiøret. Som en fan av klassiske romskyttere (som Star Wars: Tie Fighter) kunne jeg ikke ha bedt om mye mer når det gjelder tilstedeværelse og følelse, og de autentiske lydeffektene og lydsporet er bare toppen av kransekaka.

Det finnes også et rangeringssystem som underbygger flerspillerdelen av spillet og jo bedre du gjør det, jo høyere vil du rangere. Du får innsyn i statistikken din og det er utfordringer å fullføre hvis du vil tjene poeng å bruke på spillets mange kosmetikkprodukter. Dessuten kan du også bruke en annen valuta på å låse opp deler som vil forbedre hvert skip ytterligere. Utover det kan du også dekorere utsiden av alle de forskjellige fartøyene og bruke poeng på dekorasjoner til cockpiten din. Det ser ut til å være en haug med kule utseender å låse opp og det er ikke en eneste mikrotransaksjon i sikte, noe som alltid er hyggelig.

Hvis du vil fortsette moroa utenfor enspiller og flerspillerdelen, finnes det et treningsområde der du kan justere utfordringen etter dine behov. Hvis du ikke trenger konteksten til en storslått historie eller flerspiller, tror jeg du vil ha det veldig gøy her. Om noe er denne delen av spillet litt underutviklet og jeg kan forestille meg et alternativt univers der spillerne fikk mer kontroll og kunne lage sine egne utfordringsoppdrag, for så å dele dem rundt for resten av samfunnet å nyte. Kanskje det havner lengre ned i prioriteringslisten, men noe i den retningen ville ha økt gjenspillingsverdien.

Spillet er generelt meget polert og det er forventet gitt de involverte partene, men det er ikke feilfritt. Jeg måtte starte et par lagringspunkter på nytt fordi målene ikke ville fullføres, på et tidspunkt kunne jeg heller ikke kontrollere skipet mitt og i oppdrag 12 frøs hele spillet og tvang en omstart. Jeg mistet noen minutters fremgang og ikke mye mer, så det var ikke noe stort problem, men jeg la merke til at spillet ofte ville henge i en brøkdel av et sekund når målene var fullført (antagelig knyttet til lagringssystemet), selv om det ikke er umulig at dette også var et problem relatert til maskinvaren min.

Noen få tekniske feil til side, Star Wars: Squadrons holdt meg underholdt i løpet av hele historien og jeg likte virkelig flerspilleren, da spesielt den mer strømlinjeformede Dogfight-modusen. Tatt i betraktning at det ikke er et fullpriset spill er det mye å hoppe inn i, selv om jeg trodde EA Motive kunne ha kommet med enda et par interessante flerspillermoduser for å gi spillet mer variasjon. Imidlertid er kjernen i spillet - selve cockpitopplevelsen, Squadrons' aller sterkeste aspekt og jeg tror dette kan være et solid fundament å bygge videre på i fremtiden.