Star Wars: Squadrons er ferdig og klart for lansering

Med bare tre uker til lansering var det bare et tidsspørsmål før vi enten fikk en skuffende utsettelse eller dagens annonsering, og heldigvis ble det altså sistnevnte.

EA Motive forteller nemlig at Star Wars: Squadrons har "gone gold", noe som betyr at spillet i all hovedsak er ferdigutviklet og klart for lansering den 2. oktober. Dermed kan du være veldig trygg på at det blir mulig å fly rundt i en TIE fighter, X-Wing og en drøss med andre romskip både i det som forhåpentligvis blir en bra historie og god multiplayer i starten av oktober.