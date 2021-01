Star Wars: Squadrons er trekkplastret for ukens Xbox Free Play Days

Du ser på Annonser

Det er en fin uke for alle som har Xbox Live Gold eller Xbox Game Pass Ultimate, da tre titler nå kan lastes ned og nytes uten ekstra kostnad på Xbox-konsollene takket være Free Play Days-programmet. Det største trekkplastret er det underholdende Star Wars: Squadrons, som får selskap av Dragon Ball Fighterz og Yooka-Laylee.

Abonnerer du på en av de to nevnte tjenestene kan du laste ned alle tre spillene uten ekstra kostnad og nyte dem frem til mandag morgen. Om du bestemmer deg for å kjøpe et av dem i etterkant får du så klart fortsette der du slapp. Som vi kunne rapportere tidligere denne uken er også Zombies-modusen til Call of Duty: Black Ops Cold War (alle plattformer) også gratis - frem til den 21 januar. Så det er mye å bryne seg på nå i helgen.