Star Wars: Squadrons får The Mandalorian-innhold helt gratis

Du ser på Annonser

EA Motive var tidlig ute med å si at Star Wars: Squadrons ikke vil ha mikrotransaksjoner og at de ikke hadde noen planer om utvidelser. De fleste av oss kjenner vel uansett Disney såpass godt at vi visste dette unntaket ville komme. Heldigvis er det bare godt nytt denne gangen.

Siden første episode av The Mandalorian Season 2 har premiere på fredag vil nemlig Star Wars: Squadrons markere dette ved å gi oss noen referanser til serien i spillet. Dette i form av åtte ting kosmetiske ting som vil være inkludert i en oppdatering som slippes den 28. oktober. Da venter det blant annet en "Baby Yoda"-figur du kan ha i cockpiten, hologrammer og suvenirer du kan ha hengdene der inne.