Star Wars: Squadrons får utvidelser likevel, men de blir gratis

EA Motive var livredde for at vi skulle tro Star Wars: Squadrons ville ha EAs klassike mikrotransaksjoner og lignende før lansering, så de poengterte stadig at vi ikke skulle forvente noe mer enn det vi fikk på lanseringsdagen. Planene ble litt endret da The Mandalorian-innhold ble tilgjengelig for noen uker siden, og nå er det tid for enda mer. Heldigvis gratis igjen.

Det vil nemlig komme to utvidelser til Star Wars: Squadrons før året er omme. Den første blir tilgjengelig den 25. november, og vil blant annet inneholde et nytt kart basert på historiedelens Fostar Haven for både Dogfight og Fleet Battles. I tillegg venter det nye komponenter for en rekke romskip. Fightere og Bombere får "Boost Extension Kit" (gir deg en full fartsøkning), Interceptore og Fightere får "Ion Rockets" (beveger seg litt tregere enn standardutgaven, men kan brukes med andre komponenter), Bombere og Fightere får "Prototype Piercing Torpedoes" (gjør mindre skade enn andre i samme klasse, men kan gå gjennom skjold) mens U-Winger og TIE Reapere kan utstyres med Anti-Material Rocket Turret (effektive mot svakere motstand).

Når vi så går inn i desember venter det en ny oppdatering som blant annet introduserer to nye romskip. Republikken får endelig B-Winger, mens imperiet får den spesielle TIE Fighteren kalt The Defender. På toppen av det hele blir det mulig å lage egne kamper (Custom Games) hvor opptil ti spillere kan endre på en rekke modifikasjoner og innstillinger. Noen av eksemplene vi får er hvor mye skade man tar og utelukke spesifikke romskip. Begge oppdateringene vil selvsagt pusse litt på de tekniske elementene også, men nærmere informasjon om det kommer først nærmere klargjøringen.