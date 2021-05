Star Wars: Squadrons og Virtua Fighter 5 er PlayStation Plus-spill i juni

Du ser på Annonser

Det må være lov å si at PlayStation Plus-spillene har vært langt bedre enn Games with Gold de siste månedene, så det er litt forståelig at førstnevnte har lekket en stund før offentliggjøringen i år. Dette skjedde for juni sitt utvalg også.

Etter dager med rykter bekrefter Sony at PlayStation Plus-spillene for juni er Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown og PlayStation 5-utgaven av Operation: Tango. Disse vil erstatte Battlefield V, Stranded Deep og Wreckfest førstkommende tirsdag, så legg til sistnevnte trio i samlingen din før den tid.