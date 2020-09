Star Wars: Squadrons-kortfilm starter historien

Du ser på Annonser

Tidligere i dag skrev jeg at CG-trailere sjelden imponerer meg særlig, men da er det som oftest snakk om de som later som om det er gameplay eller gir null mening. I dag har EA Motive gjort noe mye bedre.

Utviklerstudioet har nemlig slått seg sammen med Lucasfilm og ILM for å lage en kortfilm som fungerer som en prolog til Star Wars: Squadrons. Her får vi se hvordan imperiets Varko Grey er den eneste som overlever et overraskelsesangrep på Var-Shaa, men at det er litt for tidlig å juble når man befinner seg alene i rommet. Med tanke på hvem som har laget videoen trenger jeg vel ikke å påpeke hvor høye produksjonsverdiene er og hvor pent alt ser ut, noe som forhåpentligvis gjenspeiles i selve spillet også.