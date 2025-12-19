Star Wars: Starfighter har avsluttet innspillingen

HQ

Mens vi får se Star Wars tilbake på kino etter en lang pause neste år med The Mandalorian og Grogu, blir Shawn Levys Star Wars: Starfighter, med Ryan Gosling i hovedrollen, den første nye Star Wars-filmen med en helt ny rollebesetning i serien. Den er satt til kinopremiere i mai 2027, men produksjonen er allerede ferdig.

Det er ifølge regissør Shawn Levy, som delte på Instagram at produksjonen var avsluttet. Han delte et bilde av seg selv løpende langs sideveggen på det som ser ut til å være et romskip. Nå er filmen på vei mot det som garantert blir en lang postproduksjonssyklus, med tanke på hvor mange effekter som trengs for å gi liv til en Star Wars-film.

Levy har hatt det veldig travelt i det siste, og har i år avsluttet Stranger Things sammen med Duffer Brothers, i tillegg til å jobbe med Starfighter. Star Wars-filmen fra 2027 er en frittstående film som utspiller seg omtrent 5 år etter hendelsene i The Rise of Skywalker. Ryan Gosling får selskap av en ganske stjernespekket rollebesetning, inkludert Mia Goth, Amy Adams, Matt Smith og flere.