Da Disney og Lucasfilm begynte å lage sin animasjonsserie Star Wars: Tales of, var tanken at dette skulle være en antologiserie, slik navnekonvensjonen antydet. Det begynte med Tales of the Jedi, som presenterte rundt seks fortellinger som hang litt sammen, men som for det meste sto på egne ben som unike historier. Deretter fulgte Tales of the Empire, som gikk bort fra den antologiske siden av saken og i stedet fokuserte mer på to karakterer, på godt og vondt. Nå, som en del av den helt ferske Star Wars Day, har vi blitt introdusert for Star Wars: Tales of the Underworld, og denne serien er som sin siste forgjenger, ettersom den nok en gang fjerner den antologiske siden av saken for i stedet å fokusere på to av galaksens største lovløse, Asajj Ventress og Cad Bane.

Selv om jeg med en gang vil si at begge karakterene er velkjente og ganske elskede, og har en flott og motstridende personlighetsbalanse som gjør dem perfekte til å bli belyst i individuelle historier, kan jeg ikke unngå å føle at denne serien har mistet sin identitet en smule. Slik det er nå, er bruken av "Tales of" den mest utstrakte den kan være, for i denne siste episoden er det snakk om to historier fordelt på seks episoder, og det er det hele. Det som en gang var et spesielt antologiformat, har siden blitt en mindre og mer kortfattet The Clone Wars/Rebels/The Bad Batch spinoff.

Men uansett, formatet til side, er Tales of the Underworld verdt å se? Hvis du er en Star Wars -fan, så er det ganske enkelt ja. Totalt er denne episoden på rundt 90 minutter, noe som betyr at du får rundt en kortfilms action fordelt på seks bittesmå pakker. Du kan til og med dele det opp ytterligere ved å se de to buene hver for seg, ettersom de ikke henger direkte sammen, noe som betyr at denne sesongen byr på en omtrentlig 45-minutters historie med fokus på den tidligere snikmorderen Ventress og deretter tilsvarende for dusørjegeren Cad Bane.

Det er verdt å merke seg at det lovløse temaet betyr at dette er en mye mørkere og mer motsetningsfylt serie med episoder. Ventress' historie utforsker for det første hvordan den tidligere Separatist skurken har skiftet side og nå hjelper en ung jediridder i sikkerhet, samtidig som hun navigerer i galaksens kriminelle underverden og lærer hva det vil si å være en helt i en virkelighet som nå er imperialistisk. Det er en interessant og engasjerende vending som viser en side av en karakter som vi ellers sjelden får se.

Cad Banes historie er derimot vanskelig å svelge, fordi den nesten aldri er positiv. Den dokumenterer hvordan et foreldreløst barn fra gata ble involvert i kriminalitet, og hvordan han gikk en annen vei enn sin beste venn, der den ene ble en lovens mann og den andre ble den fryktinngytende dusørjegeren som er kjent over hele galaksen. Mens Cad Banes andre opptredener har vært ganske kalkulerte, er han i Tales of the Underworld hevngjerrig, sint, grusom og ikke en eneste gang helten i denne fortellingen. Det er en trist affære fra begynnelse til slutt, en som viser at galaksen var like mye skyld i skapelsen av Cad Bane, som det var hans egne handlinger.

Igjen, de to historiene er interessant nok underholdning, fjernsyn som forsterkes av den fortsatt fantastiske animasjonsstilen som The Clone Wars en gang debuterte med. Men samtidig er det ikke dette Tales of serien burde handle om. Den begynner virkelig å savne sin antologiske struktur, spesielt siden denne epoken med animert Star Wars ser ut til å være like karrig som den noen gang har vært, og dette tilfredsstiller ikke helt sulten min på samme måte som tidligere prosjekter gjorde. Joda, det er kort og lettfordøyelig underholdning, men det føles også som en nødløsning og kanskje en serie som har mistet sin identitet på grunn av det faktum at Visions også ønsker å operere i den antologiske kategorien.

Se den eller ikke se den. Du vil ikke gå glipp av så mye eller få så mye igjen for denne serien. Det er rett og slett fin og lettfordøyelig TV.