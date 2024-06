Star Wars: The Acolyte - Anmeldelse av de to første episodene: Vi venter på en stor vending

HQ

Mens "Filoniverse" forbereder seg på flere fronter for sin egen Endgame med The Mandalorian & Grogu film, kommer andre Star Wars prosjekter endelig frem i lyset for å gjøre seg bemerket. Da jeg forleden var på premieren på The Acolyte på Callao Cinema i Madrid, lurte jeg på om Leslye Headlands idé ville være det friske pustet den lovet å være, og ikke minst hvor mye den ville klare å fortelle når hver episode bare er en halvtime lang. Etter å ha sett de to første episodene kan jeg svare på noen av disse spørsmålene og reise andre.

Det mest oppskrytte med serien er at den først og fremst handler om et seriemordmysterium. Og at den foregår på High Republic, et århundre før The Phantom Menace. Og at den visstnok skal være noe mørkere, både når det gjelder mordtemaet og fremveksten av den mørke siden av Force.

Jeg skal ikke utbrodere hendelsene i disse episodene her, men jeg må dele hovedinntrykket mitt allerede nå: The Acolyte må holde kortene tett til brystet for virkelig å overraske meg mot slutten av sesongen. Jeg sier dette fordi, selv om den starter mystisk, er mye av mysteriet løst eller utvannet allerede i disse to første episodene, så jeg innbiller meg at den spiller et spill av villedning for å overraske meg senere. Faktisk, hvis du ikke har lest deg inn i noen av seriene, anbefaler jeg at du fortsetter slik, for mysteriet som den prøver å reise helt fra starten av, er allerede sløyd i selve synopsen.

Noen har i alle fall bestilt en serie mord i de høyeste rekker på Jedi Order, og det er opp til Order selv, med Lee Jung-jaes Sun Master i spissen av personlige grunner, å gjøre etterforskningsarbeidet i reneste CSI-stil. Hvem og hvordan i de to første mordene oppklares tilsynelatende umiddelbart, så det mest interessante blir foreløpig å finne ut hvorfor. Det er det som er den virkelige intrigen i denne serien: jediene gjorde noe veldig ille da hovedpersonen var barn, og den virkelige nysgjerrigheten ligger i å finne ut hva som skjedde da, og hvordan disse handlingene satte alt det Order stod for på denne tiden i sjakk.

Jeg liker tempoet i fortellingen, spesielt i den første episoden, og kontrasten mellom rollene til de ulike karakterene. Master Indara (Carrie-Anne Moss) virker litt for "Trinity med lyssabel" for meg, selv om det er akkurat det showrunneren og regissøren av disse to episodene ønsket, men på et tidspunkt tenkte jeg at "hvis hun gjør skorpionsparket, reiser jeg meg og går". Når det er sagt, gir hun et godt eksempel på kraften sin og mer av en kampsportstil.

Min favoritt er imidlertid Dafne Keens Padawan Jecki Lon, en svært ung lærling som er like utspekulert som hun er klok, et sted mellom den yngre Ahsoka fra The Clone Wars og Omega fra The Bad Batch, men med sin egen sjarm og mer nøyaktige observasjoner. I tillegg klarer hun alltid å holde Charlie Barnetts Yord Fandar i sjakk, hennes overstrømmende, regelbesatte jedi-kumpan, som starter som en klovn, men som raskt fungerer med seriens humoristiske sans også (jeg innrømmer det: Jeg fniste av "hvem er han?"-biten).

I løpet av disse to episodene begynner faktisk skuespillerne å komme godt sammen, anført av en kameleonlignende Amandla Stenberg, som etter alt å dømme må ha hatt en stor rolle å spille når det gjelder å løse dobbeltrollen hennes og komme ut på toppen. Vi får se etter hvert som episodene går.

En annen ting som starten av The Acolyte etterlater oss med, er at den er godt laget. Det er ikke nok en Obi-Wan Kenobi -sak, i hvert fall foreløpig. Kulissene, skuddene, lyssettingen, koreografien og til og med den noe repeterende musikken, som også er lånt fra The Matrix i hver kamp, er overbevisende i sine mer begrensede skalaer. Selvfølgelig lider de også i de større skalaene, spesielt på Coruscant, som er litt for CGI.

Serien gjør også et forsøk på å vise nye eller annerledes ting fra begynnelsen av, selv om det noen ganger er på en litt merkelig måte. På en knapp time rekker den å reise rundt på planeter som Ueda, Olega, Brendok eller Khofar, og å vise (nesten) aldri før viste statister, som meknekenes arbeid eller Wookie-jedi Kelnacca. Jeg har inntrykk av at noe av dette vil fremstå som pastisj. Det er også en del særegen teknologi som brukes nå i denne krimstilen, selv om noen dingser igjen virker mer moderne enn de som er tilgjengelige hundre år senere, et typisk tidsparadoks i dette universet.

Og hva med den mørke siden? Disney lover et tøffere og mer modent plot, mens Headland legger til at det vil være en god del lidenskap og kjærlighet. Av alt dette har vi sett lite. Riktignok er det tross alt snakk om drap, og at åpenbaringene Osha ser i mørket skaper ondt blod, men bortsett fra det tidsmessige og dermed sosiokulturelle og politiske spranget, er det så langt ikke noe vi ikke har sett i noen av delplottene i The Clone Wars.

Dette bringer meg til det store spørsmålet: Vil dette mordmysteriet være spennende nok i seg selv, gitt det kompakte formatet, eller vil det være avhengig av den bredere Star Wars -fortellingen? Og i så fall, vil vi se Darth Plagueis the Wise håndtere døden, eller til og med Yoda? Vil dette "spise" seg inn i resten, slik det av og til gjør i Filonuniverset?

Uansett etterlot det meg med en god smak i munnen og et ønske om mer, spesielt for de mer forfriskende innslagene. Hvis det ender opp med å være mer av en "whodunnit i en russisk dukke" enn en kostbar selvstendig bue av The Clone Wars, og hvis den spikrer den store vrien, vil Force være med The Acolyte.