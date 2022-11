Star Wars The Acolyte bekrefter stjerner fra Squid Game, The Matrix og mer

HQ

Disney var ganske sparsomme med detaljene da de kunngjorde at Russian Doll-skaperen Leslye Headland lager en Star Wars-serie i High Republic-æraen kalt The Acolyte, men etter hvert har vi i alle fall fått vite bittelitt mer. Du kan være trygg på langt mer informasjon fremover.

Dette siden selskapet nå har avslørt hvilke skuespillere som skal ha de mest fremtredende rollene i The Acolyte, og listen er sannelig ikke dum. Vi visste jo allerede at Amandla Stenberg (The Hate U Give), og nå er det fullstendig bekreftet at Lee Jung-jae (Squid Game), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Charlie Barnett (Russian Doll), Manny Jacinto (Nine Perfect Strangers), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna) og Dean-Charles Chapman (1917) også blir med på det lovende prosjektet.