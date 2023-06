Star Wars: The Acolyte får franchisens første transkjønnede skuespiller

Disney og Lucasfilm har vært litt sånn av og på hva inkludering og variasjonen i Star Wars angår de siste årene. Både den nyeste trilogien og serier har prøvd å blande inn minoriteter, men ofte endt opp med å tvinge inn klisjeer, redusert rollene deres etter hvert og slik. Forhåpentligvis er ikke det tilfellet denne gangen.

The Direct avslører nemlig at Star Wars: The Acolyte vil ha franchisens første åpne transkjønnede skuespiller siden Abigail Thorn skal spille den nye karakteren Ensign Eurus i serien neste år. Da får vi se om dette er et PR-stunt eller om Thorn fikk rollen på grunn av talentet sitt.