Star Wars: The Acolyte stjernen sier at serien kommer til å hedre og utfordre Star Wars og ideene rundt Kraften

Amandla Stenberg, den 25 år gamle skuespilleren som begynte å spille Rue i The Hunger Games, gjør seg klar for sin debut i en galakse langt, langt borte. The Acolyte, som utspiller seg lenge før hendelsene i Star Wars: The Phantom Menace, tar oss med inn i en skyggefull historie som utspiller seg i høyrepublikkens tid.

Stenberg skal lede serien, og snakket nylig med magasinet C California om sine bange anelser for å bli med i serien, og hva hun håper Star Wars: The Acolyte vil kunne utrette for fansen.

"Jeg tror det vi prøver å utforske i serien vår, er når en institusjon har en spesiell oppfatning av hvordan makt kan brukes", sa hun. "Vi prøver å gi mange ulike perspektiver og svar på det spørsmålet. Tanken er å respektere Star Wars' etos og ideene rundt Kraften og samtidig utfordre dem, forhåpentligvis på en harmonisk måte."

Mange fans er nok allerede skeptiske til tanken på at noe skal endres i deres kjære Star Wars, men selv om noen av de siste seriene ikke alltid har truffet blink, vil det fortsatt være et publikum for det som kommer. Det er tross alt Star Wars.