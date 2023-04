Star Wars: The Bad Batch avsluttes med en tredje og siste sesong

Det ble kunngjort under den nylige Star Wars Celebration Europe at Star Wars: The Bad Batch ville få en tredje og siste sesong med premiere på Disney+ i 2024.

HQ

Serien fortsetter der sesong 2 slapp når Lucasfilm avslutter denne delen av sin store Star Wars-historie. Etter Clone Force 99, som for det meste består av avgåtte kloner, viser serien hvordan de overlever når republikken - nå imperiet - vender seg mot dem og etterlater dem som ettersøkte kriminelle.

Vi er usikre på hvor sesong 3 vil forlate The Bad Batch, men med tanke på det vi har sett før, er det sannsynlig at vi ikke vil se en helt lykkelig slutt for troppen.