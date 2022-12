Star Wars: The Bad Batch varmer opp til sesong 2 i trailer

Siden det har gått over seks måneder siden vi fikk den første traileren og premieren er under en måned unna kan det være lurt å minne folk på hvorfor man bør sjekke innom Disney+ den 4. januar.

Disney og Lucasfilm har derfor gitt oss en ny trailer for andre sesong av Star Wars: The Bad Batch, og den demper ikke akkurat forventningene ved å gjøre det klart at den sprø gjengen fortsatt har en interessant måte å løse problemer på, gir glimt av gamle kjente og bekrefter at vi får se flere viktige fjes når historien fortsetter måneder etter hendelsene på Kamino.