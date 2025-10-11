Star Wars: The Clone Wars Ahsoka-skuespillerinne kommenterer live-action-serien

HQ

Ahsoka begynte kanskje som en animert karakter i Star Wars: The Clone Wars, men de siste årene har hun også blitt portrettert i live-action. Ashley Eckstein ga liv til karakteren i sitt stemmearbeid, og Rosario Dawson spiller Ahsoka i live-action.

Vi snakket med Ashley Eckstein på San Diego Comic-Con Málaga, og spurte om hennes syn på live-action-serien, og hun er glad for å se Ahsoka få litt kjærlighet i et annet format. "For det første elsker jeg at Ahsoka har en live-action-serie. Jeg synes Rosario gjør en flott jobb," sier hun.

"Du vet, i begynnelsen var Ahsoka bare denne karakteren, denne snippete karakteren som folk trodde hun kom til å dø. De trodde at hun kom til å dø etter Clone Wars. Og for å være ærlig tror jeg mange ikke brydde seg om henne. Nå vil ikke folk at hun skal dø. De vil at Ahsoka skal leve. De vil ha mer. Så det er spennende."

Eckstein snakket også om møtet med Carla Tano, den spanske stemmen til Ahsoka på Comic-Con nylig, og du kan høre mer om det samt få hele intervjuet nedenfor: