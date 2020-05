Star Wars: The High Republic-bøkene blir forsinket

Du ser på Annonser

Det er fortsatt litt uklart presis hva Star Wars: The High Republic egentlig er. Det hele starter med noen få bøker, men Disney har lovet at det er snakk om en "Cross-Media Star Wars Series", og at de betrakter det som universets fremtid på diverse medieplattformer.

Om det involverer Hollywood-filmer og storspill, som flere rykter har pekt på, vites enda ikke. Vi vet dog nå at selve lanseringen av de første par historiene har blitt forsinket. På Star Wars.com forklarer Disney at som resultat av "recent world events", altså Covid-19, har den offisielle lanseringen av The High Republic blitt utsatt frem til januar neste år.

De første historiene ankommer gjennom en rekke bøker skrevet av blant annet Charles Soule, Justine Ireland og Claudia Gray. Disse kommer den 5. januar 2021, samt den 2. februar, og du kan lese mer om dem via lenken ovenfor.