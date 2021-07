Star Wars: The Old Republic utvides med Legacy of the Sith

Star Wars: The Old Republic fyller faktisk ti år i år og som en del av feiringen har Bioware nå avslørt at de kommer til å slippe en ny utvidelse. Denne heter Legacy of the Sith og blir starten på et "helt år av galaktiske intriger, konflikter og mysterier" som kommer til å sende spillere på eventyr rundt omkring i galaksen. Her kommer vi også til å treffe "farlige grupperinger i galaksens mørke hjørne", mens Darth Malgus sysler med andre onde ting.

Når det gjelder kampstiler er det tenkt at utvidelsen skal gi større mulighet til å tilpasse spillingen din ved å tillate deg å skille klassen fra spillestilen, hvilket innebærer at du nå kan være en Clone Trooper som bruker skarpskytterrifle, eller til og med medlem av Jedi-ordenen som i hemmelighet bruker den mørke sidens krefter. Du kan til og med veksle mellom spillestil og utrustning med et enkelt klikk.

Legacy of the Sith slippes sent i år og vi kan forvente en rekke andre forbedringer i spillet også, som bedre verktøy for å skape karakteren din, en omarbeidning av PvP-systemet og teknisk modernisering blant masse annet.