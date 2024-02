Star Wars: The Phantom Menace kommer tilbake på kino i mai for å feire sitt 25-årsjubileum.

Nå som 25-årsjubileet nærmer seg med stormskritt, kommer Star Wars: The Phantom Menace tilbake på kino i en begrenset periode den 3. mai 2024. Kunngjøringen ble delt av StarWars.com, sammen med en nydelig plakat fra kunstneren Matt Ferguson.

The Phantom Menace kom på kino første gang 19. mai 1999 og var startskuddet for en ny prequel-trilogi i Star Wars-universet. Filmen deler kanskje fansen, men den ga oss ikoniske øyeblikk som pod-racing, introduksjonen av Jar Jar Binks og det absolutte høydepunktet Duel of the Fates.

Dette er ikke første gang The Phantom Menace vender tilbake til det store lerretet. I 2014 ble prequel-filmen vist i 3D for å feire 15-årsjubileet.