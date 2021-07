Star Wars: Visions klare for Disney+ i september

Vi har ikke akkurat blitt overøst med informasjon om Star Wars: Visions etter at Disney offentliggjorde fremtidsplanene selskapet har for Star Wars i fjor, men nå er det tid for en skikkelig utblåsning.

Gigantselskapet har offentliggjort en video som gir oss noen glimt av de ti animekortfilmene som vil være en del av Star Wars: Visions og i samme slengen lar skaperne fortelle litt om hva de tenker om universet og hvilke planer de har. Dette gjør det blant annet klart at de følgende studioene skal levere disse spennende kortfilmene den 22. september på Disney+:



Kamikaze Douga - The Duel



Geno Studio (Twin Engine) - Lop and Ochō



Studio Colorido (Twin Engine) - Tatooine Rhapsody



Trigger - The Twins



Trigger - The Elder



Kinema Citrus - The Village Bride



Science Saru - Akakiri



Science Saru - T0-B1



Production IG - The Ninth Jedi



Samtidig gjør Disney det fullstendig klart at disse ikke nødvendigvis vil følge den anerkjente tidslinjen, for ønsket er å gi disse talentfulle anime-ekspertene så mye frihet som mulig. Med tanke på variasjonen videoen under viser virker det som om dette fører til noen meget ulike historier og stilarter, så det skal bli artig å se sluttresultatet om litt over to måneder.