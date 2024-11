Star Wars: Visions kommer tilbake i 2025 med en tredje sesong med fokus på anime

HQ

Star Wars: Visions Star Wars: Visions har definitivt vært en av de mer interessante nylige Star Wars -produksjonene, ettersom den lille antologiserien presenterte virkelig friske og unike syn på en galakse langt, langt borte. Heldigvis kommer den tilbake igjen i 2025, med en tredje sesong som kommer til Disney+, en sesong som vil ha samme fokus som den opprinnelige episodeserien ved å dreie seg om anime-studioer og animekunst.

Vi blir fortalt at sesongen vil bestå av ni episoder fra ni unike anime-studioer. Studioene det er snakk om er; Kamikaze Douga, Kinema citrus Co., Production I.G., Trigger, ANIMA, David Production, Polygon Pictures, Project Studio Q, og WIT Studio.

Vi har ennå ikke en utgivelsesdato for den nye sesongen, men med tanke på at Disney pleier å ha et mindre Star Wars -prosjekt planlagt for utgivelse for å markere den årlige Star Wars Day den 4. mai, virker det som et godt veddemål at showet kommer rundt den perioden.