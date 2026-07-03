Star Wars: Visions Presents – Den niende jedien skal utforske en galakse langt, langt borte, lenge etter Skywalker-æraen Saga

Nå som The Mandalorian & Grogu har vært på kino en stund, lurer du kanskje på hva den neste store nye Star Wars-produksjonen blir. Det viser seg at vi skal tilbake til anime-formatet Visions, men ikke i form av en samling separate noveller, men snarere en fullskala anime-serie viet til én fortellingstråd.

Den heter «Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi», og er en serie som utforsker Star Wars-universet langt utover Skywalker-sagaens tidsperiode. Handlingen utspiller seg i en versjon av en galakse langt, langt borte, der både jediene og sithene har forsvunnet, og nå reiser en ny makt seg for å ta kontroll over galaksen. Det ser virkelig ut til at vi har en ny Darth Vader-lignende skurk i vente, helt til de tenner lyssabelen sin og avslører at de faktisk kan være en Jedi...? Samtidig utvikler «helten» et rødt lyssabelblad, noe som reiser spørsmålet om hvem som er god og hvem som er ond i denne fortellingen.

Uansett vet vi at Production I.G. har animert denne serien (det samme teamet som står bak Ghost in the Shell), med Kenji Kamiyama tilbake som superviserende regissør etter å ha regissert noen Visions-episoder tidligere. Når det gjelder bakgrunnen, bygger The Ninth Jedi faktisk videre på en historie som tidligere ble presentert i bind 1 og 3 av Visions, noe som betyr at dette også er den første novellen som har blitt utvidet til en egen fullskala seriebegivenhet.

Når det gjelder premieredatoen for «The Ninth Jedi», vil alle episodene av anime-serien bli tilgjengelige på Disney+ 5. august, og du kan se den spektakulære traileren nedenfor.