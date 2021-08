Star Wars: Visions ser ekstremt heftig ut i trailer

HQ

Det er ingen hemmelighet at Star Wars: Visions vekket interessen min fra første stund ved å blande Star Wars og anime, så det er ganske imponerende at dagens trailer gjør meg enda mer giret.

For Disney har nå gitt oss den første skikkelige traileren fra Star Wars: Visions både med de originale japanske stemmegiverne og dubbet engelsk, og i tillegg til å vise noen virkelig kule scener fra kortfilmene får vi også høre at noen meget talentfulle skuespillere er hyret inn for å gi sine stemmer til disse historiene. Det må tross alt være lov å si at blant annet Lucy Liu, David Harbour, Joseph Gordon-Levitt, Neil Patrick Harris og Alison Brie nesten gjør det fristende å se de engelske utgavene i tillegg til de japanske når filmene havner på Disney+ den 22. september.

