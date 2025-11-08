Star Wars: Visions' utøvende produsent ønsker å lage flere oppfølgere

HQ

Selv om Star Wars: Visions først og fremst er en antologiserie, hindrer ikke det oss i å få tilbake historier her og der. The Duel, Village Bride og Ninth Jedi har alle mer av sin historie å fortelle, og det er noe utøvende produsent James Waugh er glad for å tillate.

"Vi elsket å jobbe med skaperne av alle disse studioene," sa Waugh til AnimeCorner. "Vi elsket dem alle, men de hadde alle et slags rammeverk som nesten krevde mer historie for disse karakterene. Jeg tror måten vi definitivt nærmer oss utviklingen på er at vi setter oss ned i hvert av studioene og hører på de forskjellige regissørene og talentene som har ting å si, som hva de ønsker å pitche."

"Ronin føltes bare som et så ubestridelig rammeverk for å fortsette historiefortellingen rundt den karakteren ... Det var et av de øyeblikkene da du hører det, og du bare vet at vi må gjøre den historien."

Den niende jedien vil til og med få sin egen frittstående serie. "Vi må se ham sette sammen de ni jediene. Vi fortsetter en historie som også vil inngå i det Visions presenterer og tilbyr oss på sikt," forklarte Waugh.