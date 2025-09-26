Star Wars: Visions viser frem en helt ny lyssabel i sesong 3 trailer

HQ

Ni anime-studioer har samlet sine egne innfallsvinkler til Star Wars-universet, og neste måned får vi se en ny sesong av den animerte suksessen Star Wars: Visions. Visions dekker ulike tidsepoker og steder fra Star Wars-universet, og har ofte fått skryt for sine interessante, små biter av en galakse langt, langt borte.

I traileren nedenfor får vi et glimt av den kommende sesongen, som slippes den 29. oktober. Den vandrende fremmede fra seriens aller første episode ser ut til å være tilbake, denne gangen i kamp mot en Sith med en flerbladet lyssabel som ikke ligner på noe vi har sett før.

Det er massevis av ikoniske bilder fra Star Wars i traileren, blandet med stilen til David Production, Wit Studio, Trigger, Polygon Pictures, Project Studio Q og flere, noe som gir Star Wars litt friskhet og viser at dette universet er mye større enn Skywalker-sagaen.