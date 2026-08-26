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Star Wars er en hemmelig lidenskap av meg. Jeg husker at jeg spilte inn de originale Star Wars-filmene på VHS-kassetter da de ble vist på TV2 den gang i tiden, og vi så på de kassettene til de var så slitte at bildekvaliteten til slutt ble så dårlig at man knapt kunne se filmene lenger. I dag er serien litt ujevn for meg, akkurat som den er for mange. Jeg likte «Andor» og deler av «The Mandalorian», men det er noen serier jeg ikke engang har gidder å begynne på. Så det var spennende å få en anmeldelseskode til «Star Wars: Zero Company», som, å dømme etter trailerne jeg hadde sett, virket helt i min smak. «XCOM i Star Wars-universet» hørtes ut som akkurat den typen ting min kresne smak ville like, men ikke nok med det: det er en premiss de fleste kan forstå med en gang. Det gir rett og slett mening.

Zero Company utspiller seg mens Klonekrigene fortsatt er i full gang. Det er den perioden da Anakin Skywalker fortsatt er på Republikkens side, og da alt (spoilere) ennå ikke har gått fullstendig i oppløsning. Midt i denne fascinerende perioden spiller du som Hawk, en tidligere offiser i Republikken som nå leder en gruppe leiesoldater og spesialister som påtar seg oppdrag når noen betaler nok, eller når galaksen nok en gang står på randen av sammenbrudd – noe den ofte gjør i Star Wars. Gruppen blir raskt viklet inn i en konflikt med kulten kjent som «The Infinite Coil», som har disse uhyggelige insektene som biter potensielle medlemmer; hvis du overlever det, blir du ansett som verdig. Du pådrar deg imidlertid også en slags pest som vansirer huden din, men som til gjengjeld gir deg overmenneskelige krefter. Denne kulten blir raskt en trussel mot Republikken, og du blir derfor ansatt for å utrydde dem for enhver pris.

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Det er et strålende utgangspunkt som ikke nødvendigvis følger Star Wars-seriens evige fascinasjon for jediene. De er med i spillet, men det handler ikke bare om lyssabler, kapper og folk som snakker veldig alvorlig om balansen i Kraften. Nesten alle raser og fraksjoner du kan forestille deg dukker opp på en eller annen måte, og det gir spillet en mer jordnær følelse, noe jeg setter stor pris på. Det føles mer som Star Wars’ versjon av «boots on the ground», der folk er i gjeld, har traumer fra fortiden, inngår tvilsomme avtaler og prøver å overleve i en galakse som hele tiden virker tre sekunder unna enda en katastrofe.

Underveis møter du en hel rekke forskjellige karakterer, hver med sin egen historie, og som på en eller annen måte har kommet i kontakt med The Infinite Coil og deres ugjerninger. Jeg elsker disse karakterene og måten de alle er vevd inn i historien på. Du blir knyttet til dem etter hvert som du spiller, selv om stemmeskuespillet er litt ujevnt. Min favoritt var den ellers iskalde Cly Kullervo, en mandalorianer som ikke tar noe tull, men som mykner litt opp etter hvert som historien utvikler seg. Hun er en fascinerende karakter med sine egne demoner, som du må hjelpe henne med å bekjempe. Dessuten er hun virkelig kul å spille som. Hun er en mandalorianer, og hun har de evnene som er typiske for den klassen, noe som er veldig gøy å bruke. Historien i Star Wars: Zero Company er ganske underholdende totalt sett og fører deg gjennom den ganske lange fortellingen.

Hele historien er bygget opp rundt oppdragene du blir sendt ut på, så du kjenner formatet. Det finnes et kart over galaksen der du velger oppdrag, og her er det tre menyer å navigere i. Du kan velge et kart som viser din innflytelse i galaksen; jo høyere den er, desto flere belønninger får du, som du kan bruke til å oppgradere soldatene dine. Dette kan omfatte nye våpen, nye evner, kreditt og så videre. Du oppnår innflytelse gjennom de to andre menyene. I den ene av dem kan du sende soldatene dine ut på oppdrag uten å delta i dem selv. Du får valgmuligheter og kan bestemme hvilke soldater som skal ta på seg hvilke oppgaver. Disse oppdragene simuleres deretter og kan ende bra eller dårlig. Hvis de ender bra, får du innflytelse i sektoren der de finner sted, og hvis de ender dårlig, kan soldatene dine komme tilbake såret, og da må de tilbringe litt tid på sykestua.

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Det er et bestemt antall av disse oppdragene du kan gjennomføre hver dag, og når du har brukt opp kvoten, finnes det oppdrag du kan lede selv med en tropp bestående av soldater du selv har valgt. Denne synergien mellom de ulike oppdragstypene fungerer helt strålende, og jeg elsker å vinne et nytt våpen i en simulering, som jeg deretter kan ta med meg på et ekte oppdrag med en gang. Det gir deg en virkelig følelse av at alt henger sammen, og at du faktisk bygger opp den lille troppen din over tid, i stedet for bare å hoppe fra nivå til nivå uten noen sammenheng.

Live-oppdragene er imidlertid selve hjertet i Star Wars: Zero Company, og det er her du virkelig må bruke dine strategiske ferdigheter. Hvis du har spilt XCOM, har du en grov idé om hva du kan forvente. Det er imidlertid visse forskjeller. Det er ingen «tåke av krig» som skjuler hele kartet, noe som betyr at du kan planlegge mye bedre enn i XCOM. Du vet når forsterkninger kommer og hvor de kommer fra, så du kan alltid tenke to trekk fremover. Det likte jeg virkelig godt. Det gjør spillet litt mindre brutalt, men også mer taktisk på en måte som får deg til å føle deg smart når en plan går i boks.

Det er ikke fullt så nådeløst som XCOM, og jeg savnet kanskje, i sjeldne tilfeller, følelsen av at én eneste virkelig dårlig beslutning kunne få hele oppdraget til å kollapse som et dårlig bygget Jawa-telt. På den annen side gjør det også spillet mer tilgjengelig og mindre stressende å spille. Du blir fortsatt straffet hvis du spiller dumt, men spillet føles ikke som om det lurer bak sofaen med en hammer, bare fordi du flyttet en soldat to ruter i feil retning. Det er en balanse jeg faktisk liker ganske godt. Det er også verdt å merke seg at det finnes mange måter å justere vanskelighetsgraden på; for eksempel kan du aktivere «permadeath» for alle karakterene dine. Dør de i kamp, så dør de, og historien utspiller seg deretter. Det er helt vanvittig.

Dessuten har soldatene dine forskjellige klasser og evner du kan utnytte avhengig av situasjonene du befinner deg i. Jeg bestemte meg for at Hawk skulle være best på lang avstand, så jeg utstyrte ham med et snikskyttergevær. Cly Kullervo har, som jeg nevnte tidligere, et jetpack som gjør henne svært mobil, og hun er virkelig flink til å fly tett innpå innkommende forsterkninger, utrydde dem med blasteren sin og deretter fly av gårde igjen. Jeg kalte det «sting-and-go»-taktikken. Inn, slå til, ut igjen, og så kan fienden bare stå der og koke av sinne på den gale siden av kartet.

Det er det jeg virkelig liker ved oppbygningen av Star Wars: Zero Company. Hver eneste soldat føles unik, og de kan brukes i mange scenarier på en måte som føles helt naturlig. Det er absolutt ingen tvil om hva hver av dem er god til, noe som noen ganger var et problem for meg i XCOM. Det er generelt underholdende, og du havner stadig i nye situasjoner du må tilpasse deg. Den tilpasningen er virkelig gøy, fordi du får føle deg som en liten taktisk hjernespindel som sitter midt i nettet og trekker i de riktige trådene.

Dessuten kan hver eneste soldat oppgraderes på så mange måter at det nesten er overveldende. Det finnes «bånd», som betyr at et positivt forhold mellom to soldater kan føre til at begge får nye positive evner. Det finnes vanlige XP-poeng, som oppgraderer soldatenes evner. Det finnes oppgraderinger for gjemmestedet ditt, slik at du kan gi soldatene dine bedre trening, og du kan utvide tilgangen til det svarte markedet, der du kan kjøpe nytt utstyr. Som nevnt er det mye å holde styr på, men heldigvis er det også grenser for hvor mye du kan gjøre på en dag. Dette betyr at selv om du kanskje har mye foran deg, blir du aldri helt overveldet av systemene. Du får lov til å ta én bit av banthaen om gangen.

Presentasjonen fanger også Star Wars-ånden ganske godt. Det er ikke det visuelt mest imponerende spillet jeg har sett i år, og «pop-in»-effekten trekker litt ned, men lydene fra blastere, droider, romskip og de ulike planetene bidrar virkelig til atmosfæren. Musikken og lyddesignet styrer hele tiden opplevelsen i riktig retning, og selv om det ikke alltid er helt så filmisk som man kanskje drømmer om, føles det som Star Wars. Bare sett fra soldatenes, smuglernes og leiesoldatenes perspektiv, snarere enn fra de polerte gulvene i Jedi-tempelet. Det er en vinkel jeg virkelig liker.

Imidlertid er pop-in-effekten et problem på PC slik det er nå, og teksturene lastes inn litt tregt, noe som kan være litt forstyrrende når verden ellers prøver å være filmisk og «Star Wars-aktig». Jeg opplevde også et par oppdrag som gikk litt galt, og hvor jeg måtte starte på nytt. De mer generiske oppdragene du kan ta på deg, kan også være ganske monotone, og etter noen timer har du prøvd de fleste variantene av dem. Det kan lett ende med et lite «hmpf, dette nivået igjen» når du blir sendt ut på et oppdrag som ser ut som noe du allerede har fullført flere ganger før. Heldigvis er de viktigere historieoppdragene langt mer varierte og byr på rikelig med variasjon, og de har langt større betydning i det store bildet.

Så hvis du er fan av turbaserte taktiske spill og XCOM, er dette absolutt spillet for deg. Det er generelt mer tilgjengelig, men kan også bli så utfordrende som du selv ønsker. Samtidig kan BitReactor måle seg med XCOM takket være solid historiefortelling, fantastiske karakterer og en atmosfære som virkelig trekker deg inn.

Zero Company er ikke feilfritt – det er få spill som er det – men som en «første salve» fra dette studioet håper jeg oppriktig at det gjør det bra; det føles litt som en anomali midt i EAs usikre fremtid. Dette er virkelig et solid taktisk, turbasert strategispill med en flott historie, gode karakterer og et univers som føles som Star Wars sett fra en litt annen og mer rå vinkel. Det har virkelig potensial!