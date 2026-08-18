Star Wars Zero Company gir oss en siste trailer før lanseringen neste uke

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Star Wars Zero Company, spillet som kombinerer Star Wars-universet med den taktiske spillopplevelsen fra XCOM, er snart her. Før lanseringen 27. august har BitReactor og EA gitt oss en siste trailer som viser spillets filmiske historie samt noen glimt av det strategiske spillet.

Midt i klonekrigene truer en mystisk ny fraksjon planeter og hele stjernesystemer i Infinite Coil. Lederen deres, Fathom, er besatt av en pest som gir folk spesielle evner, og det er opp til oss og vår modige gjeng av avhopperne, utstøtte og republikkens lojalister å bekjempe dem.

Den siste traileren til *Star Wars Zero Company* fokuserer også på noen flere av våre følgesvenner, og gir et innblikk i deres forhold til hovedhelten vår, Hawks, samt deres evner i kamp. Vi ser Kabb Uppercutt utføre sitt karakteristiske trekk, og ser vår mandalorianske venn meie ned kampdroider uten å bryte en dråpe svette.

Hvis du vil ha noen mer dyptgående betraktninger om hvordan det føles å spille « Star Wars Zero Company, kan du sjekke ut vår forhåndsomtale av spillet her, og den siste traileren finner du nedenfor: