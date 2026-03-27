Star Wars Zero Company kommer med nok historie til å gjøre det like mye til et RPG som et strategispill

HQ

Da vi først fikk en titt på Star Wars Zero Company, var det utrolig lett å peke på den turbaserte troppskampen, samt den tidligere utviklingslederen fra Firaxis, og si at det bare er Star Wars XCOM. Selv om dette for det meste er sant, er det ikke summen av hele Star Wars Zero Company. Ikke på langt nær.

PC Gamer fikk nylig tilbringe litt tid med spillet, og fremhevet skillet mellom hovedhistorie og sideoppdrag. I hovedhistorien hopper du fra taktiske kampmøter ved å oppleve utforskningsområder i tredjeperson, slik at du kan fordype deg ytterligere i denne spesielle Clone Wars-historien.

Tilbake på hjemmebasen din kan du også snakke med de andre i troppen din, noe som er veldig Mass Effect-aktig, i tillegg til å delta i sideaktiviteter som å samle inn etterretning. "Vi ønsket å fange følelsen av å drive en etterretningsenhet", sier sjefsdesigner for operasjoner Grayson Scantlebury. "Jeg har brukt mye tid på å lese bøker eller gå inn på Wookieepedia og tenke: 'OK, jeg har en historie jeg vil fortelle. Hva er en planet som gir mening i Klonekrigens tid, og som jeg kan fortelle den historien på?". Eller omvendt: Jeg bare blar gjennom og tenker: "Vel, hva skjedde på Bespin på denne tiden, eller Lothal på denne tiden?""

Spillets narrativ kommer fra Aaron Contreras, som står bak historiene i Star Wars Jedi-spillene, så det bør ikke overraske oss at denne tittelen ser ut til å by på mer narrativ dybde enn et XCOM-spill. Du kan tilpasse hovedpersonen din, Hawks, etter eget ønske, og etter hvert som du samler mannskapet ditt, utvikler det seg en friksjon som tilsynelatende minner om følgesvenndialogene vi har sett i spill som Mass Effect og Baldur's Gate III.