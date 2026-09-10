Star Wars Zero Company Ledelsen tar stilling til om spillet vil bli tilgjengelig på andre plattformer

HQ

Under Gamescom var vi vitne til lanseringen av « Star Wars Zero Company, og spillet har i stor grad blitt svært godt mottatt av både Star Wars- og taktikkfans. Høye anmeldelser fra både pressen og fansen, og mange spillere mener at Bit Reactor har tatt et stort skritt fremover med sin debut-tittel.

I vårt intervju med spillregissør Greg Foertsch og animasjonsregissør Héctor Antúnez kunne vi ikke la være å spørre om det var planer om å få så mange som mulig til å spille « Star Wars Zero Company. Spillet er nå tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S, men vi lurte på om det var mulighet for at spillet kunne komme til nye plattformer. For eksempel Steam Deck-verifisering, eller en mulig port til Nintendo Switch 2 senere.

«Akkurat nå er det ikke verifisert på Steam Deck, men det er noe vi er svært oppmerksomme på for øyeblikket. Vi har vært så fokusert på å få dette ut og sikre at kvaliteten er god på de andre plattformene,» sa Foertsch. «Vi får se. Vi får se hvor vi ender opp, men akkurat nå har vi bare vært veldig fokusert på de tre største plattformene vi har jobbet med for øyeblikket.»

Akkurat nå har folkene hos Bit Reactor definitivt fortjent seg en liten pause, ettersom « Star Wars Zero Company fortsetter å introdusere nye fans til taktikkgenren og gi oss et filmisk eventyr i Clone Wars-æraen. Hvis du vil finne ut hvordan det hele kom i stand, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor: