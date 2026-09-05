Star Wars Zero Company Modder gjenoppretter fire fjernede oppdrag

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Det er mange oppdrag i « Star Wars Zero Company. Det kan nesten virke overraskende å høre at utvikleren Bit Reactor hadde planlagt enda flere oppdrag for oss å fullføre, men en modder har bevist nettopp det ved å gjenopprette fire nesten ferdige oppdrag i spillet.

Modderen Cafiso på « Star Wars Zero Company Nexus» har lagt ut prosjektet «Restored Operations, som legger til to nye oppdrag på Courtsilius og to til på Anaxes. Ifølge Cafiso lå disse oppdragene i spillfilene, men ble aldri registrert i oppdragstabellen. Det er lett å se hvorfor på skjermbildene, siden oppdragene ikke har ferdige teksturer. Ellers er de fullt spillbare, selv om de ser litt klønete ut.

Ingen mod kan tilsynelatende fikse dette, siden grafikken ganske enkelt ikke finnes. Det er mulig at en modder med tiden kan legge til egne teksturer, men det må vi vente og se. Allerede nå sprudler « Star Wars Zero Company-Nexus av mange interessante prosjekter, fra å legge til nye hodealternativer for karakterene dine til å la deg lære et språk mens du spiller, med mulighet for doble undertekster.