Star Wars Zero Company Regissørene forklarer hvordan spillet har innarbeidet de karakteristiske Star Wars-lydene

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Det er få sci-fi-franchiser der ute som umiddelbart får deg til å tenke på deres karakteristiske lyder slik Star Wars gjør. Lyden av et lyssverd som aktiveres, de mekaniske fottrinnene til droider som marsjerer mot deg i perfekt orden. Et Star Wars-videospill må høres riktig ut for å føles riktig, og det var noe spillregissør Greg Foertsch og animasjonsregissør Héctor Antúnez visste helt fra begynnelsen.

For å få til den lyden måtte det selvfølgelig samarbeides med Lucasfilm. «Lyd og bilde er kjempeviktig både for Lucasfilm og for oss, ikke sant? Det er et område der vi er veldig enige, gitt min bakgrunn og Hectors bakgrunn. Og, du vet, vi kommer fra innholdssiden. Og når det gjelder lyd, er det igjen et område som noen ganger ikke får den oppmerksomheten det fortjener.» sa Foertsch.

Han fortsatte med å beskrive samarbeidet med Lucasfilm som «et virkelig samarbeidsorientert forhold», ettersom utviklerne hos Bit Reactor jobbet side om side med dem for å få Zero Company til å høres like bra ut som filmene. «Lydregissøren vår, Griffin, jobber direkte med dem for å sikre at lyden vi legger inn i spillet og lyddesignet holder seg innenfor rammene, samtidig som det utfordrer dem, ikke sant? Spesielt når vi skaper noe nytt, og at det passer inn i den eksisterende galaksen. Du vet, men de har vært – lyddelen av dette har blitt støttet veldig godt fra Lucas’ side», fortsatte han.

Sluttresultatet er, som Foertsch sier, «eksepsjonelt». Finn ut mer om lyd, historie, grafikk og mer i Star Wars Zero Company i det fullstendige intervjuet nedenfor: