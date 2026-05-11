Star Wars Zero Company skal visst få utgivelsesdato snart

HQ

Star Wars Zero Company, spillet som ser ut til å kombinere alt vi elsker fra sci-fi-spill som XCOMs taktikk og Mass Effects følgesvenner, har blitt vurdert av både det koreanske styret GRAC og det amerikanske ESRB, noe som signaliserer at en utgivelsesdato kan komme før snarere enn senere.

Vurderingene fra både GRAC og ESRB er ganske like. Det sørkoreanske styret anbefaler spillet for barn fra 15 år og oppover på grunn av en "realistisk skildring av vold" og "vulgært språk". ESRB har gitt spillet karakteren T for Teen, uten at det er gitt noen beskrivelse på GRACs nettsted. Med tanke på at det meste av volden vil inkludere lasere og lyssabler i stedet for blod og gørr, er disse vurderingene å forvente.

Vanligvis, når et spill blir vurdert av flere styrer, skjer dette noen måneder før det ender opp med å få en utgivelse. Dette er ikke alltid tilfelle, men mønsteret er merkbart. Derfor kan det være tilfelle at vi vil se Star Wars Zero Company dukke opp igjen på Summer Game Fest i år, med en utgivelsesdato vi kan klamre oss til og vente på å spille denne mashupen av vinnende sci-fi-subgenrer.