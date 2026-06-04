Star Wars Zero Company utgivelsesdato har blitt lekket, visstnok satt til slutten av august debut

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Det er bekreftet at Summer Game Fest-utstillingsvinduet 5. juni vil være stedet der vi får høre mer om Bit Reactors kommende strategitittel, Star Wars Zero Company. Du hadde kanskje håpet på flere nyheter i tråd med Star Wars Day i begynnelsen av mai, men det endte ikke opp med å være tilfelle. Heldigvis blir ikke ventetiden mye lenger.

Når det gjelder hva vi kan forvente av Star Wars Zero Companys tilstedeværelse på Summer Game Fest, ser det ut til at utgivelsesdatoen for spillet vil bli delt. Vi sier dette da den beryktede lekkasjen Dealabs har publisert en ny rapport som hevder at spillet vil debutere 27. august, med bekreftelsen som skal deles i morgen kveld.

Det hevdes også at det vil være to utgaver av spillet, med en Standard Edition priset til $ 49.99 på PC og $ 59.99 på konsoller, pluss en Deluxe Edition som vil være $ 10 mer ved begge anledninger. Det er uklart hva den dyrere utgaven av spillet vil tilby.

Følg med for mer, da Bit Reactor helt klart vil ha en stor rolle å spille i morgendagens begivenhet.