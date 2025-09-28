Starbreeze beklager etter å ha økt prisene på Payday 2 DLC

HQ

Vanligvis blir spill litt billigere etter hvert som de blir eldre. Det viste seg ikke å være tilfelle for Payday 2, som nylig økte prisen på hele Infamous Collection DLC-pakken med ~ $ 50. Som et "kostnadseffektivt alternativ" introduserte utvikleren Starbreeze et DLC-abonnementssystem, der det koster 5 dollar i måneden eller 20 dollar for 6 måneder.

Fansen er mildt sagt ikke fornøyd, og Payday 2 har for tiden en blandet nylig vurdering på Steam. Mens planen var å gi spillerne "flere valgmuligheter", ser spillerne selv det i stedet som en mulighet for dem til å bli tvunget inn i abonnementsmodellen.

"Vi har ikke klart å koordinere internt og kommunisere med samfunnet på riktig måte," sier kommersiell sjef i Starbreeze, Gustav Nisser, til Game Developer. "Den negative reaksjonen er helt logisk, og samfunnet har gjort det klart hvordan prisendringen og timingen ser ut fra utsiden. Vi er enige med samfunnet, vi rotet det til på denne, og vi har tilbakeført prisen på pakken med umiddelbar virkning."

Økningen i prisen på Infamous Collection DLC kommer fra en reduksjon i pakkerabatten for å kjøpe den, som falt fra 52% til 33%. Mens fansen ser dette som direkte relatert til introduksjonen av abonnementet, sier Nisser at dette ikke var planen. "I ettertid burde vi ha skjønt hvordan det ville virke", la han til. "Siden pakken kun tar betalt for de varene du ikke eier, og pakkerabatten er kumulativ med eventuelle andre rabatter (dvs. rabatter på de inkluderte varene), kan den faktiske fullprisen på pakken variere betydelig."

For øyeblikket er grunnspillet til Payday 2 på salg og er billig som chips, men hvis du vil ha alt spillets innhold, er det kanskje best å vente til dette blåser over.