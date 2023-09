Starbreeze gir en oppdatering om Payday-filmen

HQ

Under Gamescom-messen nylig lanserte Starbreeze en live-action-trailer for Payday 3, som viste Payday -gjengen i full sving. Da vi fikk sjansen til å spille Payday 3 og snakke med Starbreeze' globale merkevaredirektør, Almir Listo, under oppholdet i Tyskland, bestemte vi oss for å stille det virkelig viktige spørsmålet: Når kommer Payday-filmen?

Listo svarte: "Ja, vi lanserte en fem minutter lang live-action-trailer som vi spilte inn tidligere i vår. Det var en veldig morsom jobb for oss å gjøre. Teamet hadde mye moro med å få det til. Og det er egentlig en hyllest til Payday 2, ikke sant? Vi gjorde dette for 10 år siden, og det er et par år siden vi gjorde den forrige."

Listo fortsetter: "Og det hele henger sammen med det faktum at vi tidligere i år kunngjorde at vi som studio, ikke sant? Starbreeze Entertainment kunngjorde at vi vurderer å lage en film eller en TV-serie sammen med et selskap som heter Stockholm Syndrome. Så vi undersøker det for øyeblikket. Men det ser ut til at samfunnet ønsker at det skal skje. Vi skal gjøre vårt beste for å sørge for at det blir så bra som mulig, uansett hvilken form det blir."

Selv om det ikke virker som om Payday-filmen er i nærheten, er den fortsatt på Starbreeze sin radar, så forhåpentligvis tar det ikke lang tid før vi hører mer om prosjektet.

I forkant av at Payday 3 lanseres på PC og konsoller 21. september kan du ta en titt på hele intervjuet med Listo nedenfor for å få mer informasjon om spillet, hvordan Starbreeze forventer at Game Pass vil katapultere det til nye høyder, og hvordan det var å jobbe med Ice-T.