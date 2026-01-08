StarCraft shooter rapportert å bli avslørt av Blizzard på BlizzCon i september

HQ

Vi forventer at 2026 blir et stort år for Xbox for å tilpasse seg 25-årsjubileet, men det kan tydeligvis også være et ganske stort år for et av datterselskapene, nemlig Blizzard. En ny rapport fra Windows Central, som utvider tidligere rapporterte påstander fra Bloombergs Jason Schreier i sin bok Play Nice: The Rise, Fall, and Futuire of Blizzard Entertainment, sier at vi på BlizzCon 2026 i september kan se den kaliforniske utvikleren avsløre mange lovende ting, inkludert en overskriftsaffære som setter søkelyset tilbake på en av sine mest berømte serier.

Det store poenget er at et StarCraft skytespill kan være det største prosjektet som blir avslørt på messen, og rapporten hevder at dette vil være et tredjepersons skytespill, kanskje et med åpne verdenselementer hvis man skal tro på en stillingsutlysning.

Utover dette antydes det at den store begivenheten som bare kommer sjeldent i disse dager og ikke årlig som tidligere var tilfelle, også vil være stedet der den neste Diablo IV -utvidelsen presenteres (det er verdt å huske at Lord of Hatred lanseres i april), i likhet med World of Warcrafts The Last Titan -utvidelse.

Det vil utvilsomt også komme nyheter fra Overwatch 2 og Heartstone, selv om dette kan være mer tradisjonell og mindre omfattende informasjon som sammenfaller med nytt og oppdatert innhold til de pågående spillene.