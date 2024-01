Stardew Valley 1.6-oppdateringen blir større enn forventet, og ConcernedApe sier at den slippes i 2024.

HQ

Det har alltid vært grupper av lojale spillere som har fortsatt å glede seg over det samme spillet opp gjennom årene. Enten fordi det er et spill som stadig utvikler seg, utvides eller fokuserer på flerspillermodellen. Vi ser dette ofte i MMO-er, i visse skytespill og til og med i sandkassespill som Minecraft. Men det finnes også spill som er hjemme. Og når du trodde at det ikke kunne bli større, overrasker de deg. Det er tilfellet med Stardew Valley.

Eric "ConcernedApe" Barones lifesim ligger alltid på toppen av de mest solgte spillene på de fleste plattformer, selv om det ble utgitt i 2016. Nå som skaperen av spillet tar en pause fra utviklingen av sitt neste spill, Haunted Chocolatier, har han bestemt seg for å bli en del av utviklingsteamet og jobbe med oppdateringenStardew Valley 1.6.

Barone har gitt oss noen glimt av hva som kommer i 1.6, men det ser ut til at planene hans har vokst etter hvert som månedene har gått. Ifølge det siste Twitter-innlegget hans har oppdateringen "endt opp med å bli litt større enn opprinnelig planlagt. Jeg er imidlertid ferdig med å legge til en del viktig nytt innhold, og den er nå i en fase med feilretting og finpussing før den er klar for lansering. Takk for tålmodigheten - det skal bli gøy å se alle spille det!"

Utvikleren svarer som vanlig også fansen personlig i den samme tråden, der han slår ettertrykkelig fast at oppdateringen kommer i 2024, at den blir gratis, og at han anbefaler alle å starte en ny lagringsfil for å oppleve alle endringene og forbedringene i sammenheng.