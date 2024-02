Stardew Valley fyller åtte år og feirer med ny oppdatering

HQ

Åtte lange år har gått siden Stardew Valley ble offisielt lansert på PC, og for å feire anledningen har utvikleren Eric "ConcernedApe" Barone kunngjort datoen for den kommende oppdateringen - versjon 1.6, som slippes 19. mars, om mindre enn tre uker. Og i en melding til alle fans skrev Barone :

Hei alle sammen, i dag er det Stardew Valley's 8-årsjubileum. Det er lang tid, jeg kan ikke tro at det har gått så lang tid. Men spillet gjør det bra, spesielt her på Steam, som var den første plattformen jeg lanserte spillet på, og som jeg alltid har sett på som "hjemme". Det er en ære at Stardew Valley har blitt så godt mottatt her på Steam, og jeg takker alle dere som spiller spillet og skaper et kult fellesskap rundt det!

Nøyaktig hva versjon 1.6 kommer til å inneholde har han bevisst holdt ganske hemmelig, og bortsett fra en sniktitt oppfordrer han alle spillere til å oppdage alt det nye på egen hånd.

Denne oppdateringen legger til en del nytt innhold i spillet. Jeg vil gi ut oppdateringsnotater på lanseringsdagen, men jeg tror det vil være morsommere for deg å bare spille oppdateringen og oppdage alt selv. Oppdateringen vil fungere helt fint med de eksisterende lagringsfilene dine, men jeg anbefaler at du starter en ny fil for å se alt det nye i sammenheng (og fordi det alltid er gøy å starte en ny fil). Det kan til og med være lurt å starte med den nye gårdstypen.

Spiller du fortsatt Stardew Valley og ser frem til versjon 1.6?