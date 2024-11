Stardew Valley lanserer en oppdatering med mindre rettelser for vaniljespillere på PC

HQ

Det er litt over en uke siden ConcernedApe lanserte Stardew Valley versjon 1.6 på konsoller. En oppdatering som la til et vell av innhold, både åpent og skjult, og beriket en allerede nesten perfekt gårdssimulatoropplevelse ytterligere, som vi fortalte deg i vår nylige anmeldelse. Nå er det PC-versjonen som har mottatt en liten oppdatering med hensyn til den versjonen, som utvikleren publiserte for flere måneder siden, med noen nysgjerrige notater.

Blant annet vil du nå ikke miste den siste fangsten din hvis du besvimer av utmattelse mens du fisker, og det er lagt til flere dialoger for ektefellen din i spillet. Og selvfølgelig andre stabilitetsforbedringer og språklokaliseringsrettelser.

Oppdateringsnotatene for Stardew Valley patch 1.6.14 er en veldig kort liste, så vi deler den med deg nedenfor.

Oppdateringsnotater for Stardew Valley 1.6.14 på PC